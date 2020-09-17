У свіжому випуску "Є питання" за 17 вересня – рішення Верховної Ради щодо призначення керівництва САП занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що через проблемну процедуру відбору очільників САП існує загроза безвізовому режиму. Проте побудує думка, щоб карати не звичайних людей, а накладати санкції на чиновників.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак висловив свою думку про конкурсну комісію, яку обрав сьогодні парламент. Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус відповів, чи справді Україну можуть позбавити безвізу. Верховна Рада постановила, що вибори в тих ОРДЛО можливі тільки після повного роззброєння, виведення іноземних військ і техніки, передачі кордону під контроль Києву та створення умов для проведення виборів за демократичними стандартами. Дивіться повний випуск "Є питання" за 17 вересня 2020: відео