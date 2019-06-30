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      Українців визнали найсексуальнішими у світі

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      Українці найсексуальніші у світі
      Українці найсексуальніші у світі / Фото з відкритих джерел

      Українці посіли перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу в онлайн-опитуванні, проведеному туристичною компанією Big 7 Travel.

       В ньому взяли участь близько півтора мільйони підписників компанії у соцмережах.

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      При цьому організатори опитування навмисно не давали роз'яснення терміну "сексуальний" і запропонували користувачам самостійно визначитися з тим, що він означає.

      Як результат – наша нація опинилася на першому місці. На сайті компанії написали, що в українців вражаюча зовнішність.

      До першої десятки також увійшли Данія, Філіппіни, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Італія, Вірменія, Британія та Канада. Росіяни посіли 33 місце, німці та американці – 44 і 45 відповідно, а останніми в рейтингу з 50 країн виявилися ірландці.

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      Теги: Новини України Рейтинги
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