Українців закликають не планувати закордонні поїздки – затримка з видачою паспортів триває

Державна міграційна служба закликає українців не планувати закордонні поїздки, якщо вони ще не мають діючого закордонного паспорта.

Про це йдеться на сайті ДМС.

Справа в тому, що продовжуються проблеми із своєчасною видачою біометричних паспортів.

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"Затримка у видачі триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, не звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють будь-які конкретні строки виготовлення паспорта", – сказано у повідомленні відомстві.

При цьому, у січні заплановано запуск на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації паспортів. Тож у відомстві сподіваються, що це допоможе уже в найближчі місяці поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів.