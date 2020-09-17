Облгази спільно з афілійованими газзбутами нараховують українцям борги за газ заднім числом. При цьому найчастіше споживачі своєчасно платять за газ і не можуть зрозуміти, звідки беруться борги в платіжках.

Про це пише "ГазПравда".

Повідомляється, що споживачі стали отримувати листи з нарахуваннями "температурних коефіцієнтів", починаючи з 2015 року. Якщо ж вони відмовляються платити за незрозумілу послугу, облгази загрожують відключенням газопостачання. Деяким споживачам газ вже відключили.

Споживачі все більше скаржаться на незаконні, на їхню думку, дії облгазів і газзбутів. Наприклад, споживач з м.Кам'янець Дніпропетровської області розповів, що в його платіжці з'явився борг в розмірі 502,52 грн за температурні коефіцієнти з жовтня 2018 року. Пізніше в платіжці з'явилася заборгованість у 581,27 грн, які нараховані за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року.

Ще один споживач розповів, що через два тижні після переходу до ЦПК "Нафтогаз", співробітники компанії зняли у нього газовий лічильник і перекрили газ. Пояснили це тим, що забрали лічильник на перевірку, при цьому не залишили ні перемички, ні лічильника натомість.

"ГазПравда" пише, що споживачі газу стали все частіше звертатися до них зі скаргами на подібні ситуації. Фахівці в один голос заявляють, що "температурні коефіцієнти" є незаконними і необхідно їх оскаржувати в судах.

Людей, які постраждали від подібних дій газовиків, просять писати скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також в Держпродспоживслужбу. У "ГазПравді" рекомендують фіксувати порушення, а також писати претензії та скарги постачальникам, уповноваженим органам державної влади і в суди.

У разі зміни постачальника газу і нарахування незаконних "температурних коефіцієнтів" за період з 2015 року "ГазПравда" пропонує наступні дії: