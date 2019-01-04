Українцям потрібно об'єднатися, і тоді у нас все вийде, – Усик

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою, чому майже після кожного його інтерв'ю журналістам вдається "зачепитися" за його слова. Боксер заявив, що аналізував це.

"Так, я аналізував. Навіть, коли їхав з Києва до вас у Львів. Я слухав музику і думав про це. Деякі не розуміють те, що я говорю, а деякі перекручують це. Я говорю про те, що нам необхідно дружити. Усередині своєї країни, нам українцям, потрібно об'єднатися, і тоді у нас все вийде. А ми один одного якось підколюємо, кусаємо, не шануємо", – цитує Усика Vringe.com.

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Також Усик прокоментував те, що після бою з Муратом Гассієвим українська спільнота розділилася на дві частини: ті, які абсолютно підтримують, і ті, хто критикує.

"Ось це і називається поділ. Я боксую абсолютно для кожного українця і прославляю свою країну. Я не поділяю людей по регіонах. Я відчуваю підтримку, коли я боксую. Мені багато пишуть, я дякую людям за це. Насправді мені дуже приємно й тепло, а комусь щось не подобається в тому, що я роблю. Хоча, їм теж спасибі за те, що критикують. Коли зустрічаєшся з людьми на вулиці, то вони кажуть: "Спасибі, ми тебе підтримуємо, ти – крутий", ще щось говорять, ну такі слова людські. Це нормально, я вдячний їм за це", – відзначив Усик.

Врешті-решт, абсолютний чемпіон світу заявив, що не має депресії через різку критику.

"Ви знаєте, немає. Все що я роблю, я роблю в першу чергу для себе, для своєї родини, для досягнення мети, яку я перед собою ставлю. Якщо комусь не подобається, я це не сприймаю. Та, будь ласка, не дивися. Зроби краще або якось по-іншому", – резюмував Усик.

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