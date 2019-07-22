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      Україну чекає колапс через рекордний врожай: озвучено загрозу

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      Врожай
      Врожай / infoindustria.com.ua

      В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, який, швидше за все, буде нічим вивозити.

      Про це написав голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко на своїй сторінці в Facebook.

      "У мене дві новини, одна хороша, інша – погана. Почну з хорошої. В Україні прогнозується рекордний урожай зернових. І новина погана – швидше за все цей урожай буде нічим вивозити. У сезон збору зернових найвужче місце в логістиці – порти великої Одеси і залізна дорога. Через сезонне зростання перевезень будівельних вантажів (щебінь), зростання експорту і транзиту ЗРС (залізно-рудної сировини), а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України очікуються пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря і інфраструктуру Одеської залізниці", – сказано в повідомленні.

      Криворучко зазначив, що ситуація може мати негативні наслідки для економіки України, тому закликав владу заздалегідь вжити заходів для недопущення транспортного колапсу.

      Він також нагадав "Укрзалізниці", що вона є державним монополістом, покликаним захищати інтереси економіки України.

      "І залізнична інфраструктура повинна в першу чергу задовольняти внутрішні потреби – саме українських перевізників. Це раз. І два – колапсу потрібно запобігти. Без кардинального перегляду підходу до планування внутрішніх і транзитних перевезень (спочатку внутрішні і експорт, за залишковим принципом транзит) вантажовідправники вже найближчим часом знову зіткнуться з заторами на підходах до портів, що призведе до падіння оборотності вагонів і їхнього дефіциту", – підсумував Криворучко.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Зерно Укрзалізниця
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