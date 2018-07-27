Україна потрапила у список країн з високим ризиком вживання допінгу
Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) включила Україну в групу A, в яку входять країни з найбільш високим ризиком вживання допінгу
Таку заяву зробив президент організації Себастьян Коу на прес-конференції.
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У цю ж групу були включені федерації легкої атлетики Білорусі, Кенії та Ефіопії.
Спортсмени з України, Білорусії, Кенії і Ефіопії повинні бути перевірені на допінг мінімум три рази перед чемпіонатом світу, який пройде восени 2019 року в Катарі.
Також на цьому засіданні глава робочої групи Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) Руне Андерсен повідомив, що організація прийняла рішення залишити в силі відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики.
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