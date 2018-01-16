Україну вкриють сильні снігопади: перелік областей

У четвер, 18 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У низці областей прогнозуються снігопади та хуртовини.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів 18 січня очікуються на території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

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Водночас у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікується сильний дощ з переходом в сніг.

Окрім того, в Україні прогнозується посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, проте це не торкнеться західних областей. Щодо інших регіонів, то у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях вітер посилиться до 25-28 метрів на секунду. На всіх дорогах України буде ожеледиця.

У Київській області 18 січня очікується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.

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