"Укрексімбанк" – перший

ЄБРР дасть "Укрексімбанку" 250 млн. дол. субординованої позики.

Європейський банк реконструкції та розвитку дасть "Укрексімбанку" 250 мільйонів доларів субординованої позики. Українська фінустанова отримає ці кошти на 10 років для, цитуємо, "підтримки капіталізації банку та залучення інвестицій у реальний сектор економіки". У ЄБРР кажуть, що відповідну угоду планують підписати вже у травні після того, як її затвердять рада директорів цієї організації і погодять Мінфін та НБУ. Зауважимо, "Укрексімбанк" став першим, кого зголосився рекапіталізувати ЄБРР, причому обсяг позики цьому банку сягає майже половини усієї нової програми європейської установи в Україні. Нагадаємо, в рамках неї у 2009 році ЄБРР планує вкласти у вітчизняний банківський сектор 500-600 мільйонів доларів. А загальна сума інвестицій в Україну сягне мільярда умовних одиниць.Фахівці кажуть, що "Укрексімбанк" першим отримає гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку завдяки тому, що є державною установою, і вже обслуговує кредитні лінії ЄБРР. До того ж, на квітень заплановано повернення "Укрексімом" 345 мільйонів доларів субординового боргу, і позика Європейського банку - додаткова гарантія для інвесторів, відзначають аналітики.