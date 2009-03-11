"Укргазбанк" і держава

Держава візьме участь у капіталі однієї з найбільших в Україні фінустанов - "Укргазбанку".

Як повідомляють "Економічєскіє Ізвєстія", питання про продаж уряду акцій додаткової емісії, власники банку розглянуть на зборах, які відбудуться у п’ятницю, 13 березня. Згідно з порядком участі держави у капіталі банків, який було затверджено нещодавно, Кабінет міністрів муситиме сам або разом з іншими інвесторами, викупити 50% плюс 1 акцію "Укргазбанку". Таким чином, за рахунок допемісії, статутник "Укргазу" буде збільшено на півтора мільярди гривень. Зауважимо, опитані учасники ринку впевнені, що власники "Укргазбанку" не матимуть з боку держави проблем щодо ухвалення рішення про рекапіталізацію. Експерти відзначають: у ситуації, що склалася в українському банківському секторі, участь уряду у капіталі - чи не найкращий варіант для покращення фінансового стану банку. Адже маючи у статутнику значну державну частку, фінустанова має більше шансів на підтримку з боку НБУ, аніж повністю приватні структури. Щоправда, на сьогодні про намір залучити до участі у капіталі державу, офіційно заявили тільки у "Родовід-Банку".