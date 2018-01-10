Український банк вирішив кредитувати бізнес російських підприємців

Державний "Укргазбанк" надасть кредит у розмірі 910 мільйонів гривень готелю "Прем'єр Палас", який входить в групу "VS Energy", яка належить російським підприємцям Олександру Бабакову, Євгенію Гінері та Михайлу Воєводіну.

Про це свідчать дані у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє liga.net.

Акціонери схвалили висновок генеральної кредитної угоди з "Укргазбанком" на кредит у розмірі в майже 33 мільйони доларів.

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Акціонери готелю "Прем'єр Палас" погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю в Києві площею 27,7 тисяч квадратних метрів. Як відомо, ринкова вартість будівлі готелю становить 979,5 мільйона гривень.

Додамо, 94,94% акцій "Укргазбанку" належить державі. А станом на 1 липня 2017 року банк за розміром активів займав 4 місце (65,7 мільярда гривень) серед 88 діючих банків в Україні.