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Український банк вирішив кредитувати бізнес російських підприємців

11:16, сьогодні 1477 Читать новость на русском
"Укргазбанк" вирішив кредитувати бізнес російських підприємців / capital.ua

Державний "Укргазбанк" надасть кредит у розмірі 910 мільйонів гривень готелю "Прем'єр Палас", який входить в групу "VS Energy", яка належить російським підприємцям Олександру Бабакову, Євгенію Гінері та Михайлу Воєводіну.

Про це свідчать дані у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє liga.net.

Акціонери схвалили висновок генеральної кредитної угоди з "Укргазбанком" на кредит у розмірі в майже 33 мільйони доларів.

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Акціонери готелю "Прем'єр Палас" погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю в Києві площею 27,7 тисяч квадратних метрів. Як відомо, ринкова вартість будівлі готелю становить 979,5 мільйона гривень.

Додамо, 94,94% акцій "Укргазбанку" належить державі. А станом на 1 липня 2017 року банк за розміром активів займав 4 місце (65,7 мільярда гривень) серед 88 діючих банків в Україні.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Банки Кредит
Джерело: 24 Канал
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