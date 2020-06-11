Мережа елеваторів, яка належить аграрному холдингу «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка, завершила підготовку обладнання до нового сезону.

Цього року в агрохолдингу модернізували один із найбільших елеваторів Європи.

"У цьому році нами модернізовано один із найбільших елеваторів Європи – ТОВ "Елеватор Агро", загальною потужністю 446 тисяч тонн одночасного зберігання, – розповів Українським новинам директор департаменту зернозберігання холдингу Богдан Штогрин. – На ньому встановили ще одну сушарку "Кімбрія". Суттєво, що завдяки її встановленню ми збільшили оборотність елеватора, розширивши спектр культур: додали ріпак, який можна приймати в обсязі до 2 тисяч тонн за добу. Модернізували також камеру нагріву існуючої сушарки GSI-10000. Реалізація даних заходів дозволила збільшити приймання соняшнику з 2 до 5 тисяч тонн за добу".

Першими у другій половині червня розпочинають роботу елеватори південних та центральних регіонів країни. Укрлендфармінг має кілька таких, що розташовані саме в цих областях. Один із них – "Агро Сервіс". "Цього року ми реконструювали на елеваторі "Агро Сервіс", розташованому в Миколаївській області, автомобільні ваги, збільшивши довжину платформи до 18 м, що дозволяє нам тепер приймати великогабаритні автомобілі", – зазначив Богдан Штогрин.

Загальна потужність власної елеваторної мережі Укрлендфармінгу – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів холдингу та всі мають під'їзні залізничні колії. Завдяки своїм високотехнологічним характеристикам та логістичним перевагам елеваторні потужності групи УЛФ покривають 98% власних потреб агрохолдингу у зберіганні сільськогосподарської продукції. Активною є також робота елеваторів зі сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса й молока. Власником холдингу, який створює 27 000 робочих місць, є український бізнесмен Олег Бахматюк.