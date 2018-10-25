"Укрлендфармінг" Бахматюка увійшов у ТОП-10 найбільших холдингів України

Група компаній Олега Бахматюка "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) увійшла до рейтингу найбільших компаній, що представляють галузі, які є основною економіки України.

Це металургія, аграрна промисловість, енергетика та машинобудування.

"БізнесЦензор" підготував рейтинг крупніших українських холдингів. Металургія та аграрно-промисловий комплекс – основні експортні галузі, які забезпечують Україною валютною виручкою. Від гірничо-металургійного комплексу до ТОП-10 найбільших холдингів увійшло три компанії, від енергетики та машинобудування – по одній компанії, від агропромислового комплексу – п'ять. Сукупний дохід десяти холдингів за 2017 рік становив 660 млрд грн, або 22% від номінального валового внутрішнього продукту України. На цих підприємствах працює сотні тисяч українців.



При складені списку ТОП-10 порівнювались доходи компаній за останні три роки. Майже у всіх вони виросли. І причина не тільки в девальвації гривні, але і в нарощуванні обсягів виробництва компаніями та у відновленні економіки після кризи.



Власником "Укрлендфармінг" та "Авангарду" є бізнесмен Олег Бахматюк. Він інвестував у створення аграрної інфраструктури понад $2,5 млрд. Кошти залучалися на зовнішніх ринках. Акціонер УЛФ був одним з перших, хто відкрив для українського продовольства ринок Китаю. Наразі "Укрлендфармінг", що керує найбільшим в Україні банком чорноземів (біля 570 тис. га ріллі), поступово відновлюється після втрати п'яти фабрик та частини земельного банку в результаті анексії Криму, військових дій на Донбасі та сильної девальвації гривні.



До складу агрохолдингу "Укрлендфармінг" входять 16 елеваторів, 216 зерносховищ, п'ять насіннєвих заводів, 19 птахофабрик, десять ферм з вирощування курей-несучок, три репродуктора, три селекційних господарства, шість комбікормових заводів, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", три склади тривалого зберігання яєць, шість цукрових заводів та 19 м'ясокомбінатів.