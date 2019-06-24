"Укрлендфармінг" Бахматюка виділив 154 тисячі гривень на оздоровлення школярів

Група компаній "Укрлендфармінг" виділила 154 тисячі гривень на оздоровлення й відпочинок школярів під час літніх канікул у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях.

Підприємства холдингу "Укрлендфармінг" активно долучилися до організації оздоровлення й відпочинку дітей під час літніх канікул. Так, 65 тисяч гривень виділило ТОВ "Агро-Край" для школярів Гадяцького району на відпочинок у оздоровчому дитячому таборі в селі Михайлівка Диканського району Полтавської області.

"Ми допомагаємо сім’ям дати можливість відправити дитину в літній табір на відпочинок та оздоровлення. Ми раді, що завдяки коштам підприємства діти зможуть відпочити, зарядитись позитивом і поспілкуватися з однолітками, – зауважив директор ТОВ "Агро-Край" Олександр Колодяжний. – Здорові діти – це наше майбутнє. Впевнений, що, допомагаючи школярам і в процесі навчання, і з організацією відпочинку, наша компанія сприяє формуванню здорового і задоволеного життям нового покоління".

Аграрний холдинг "Укрлендфармінг", як соціально відповідальна компанія, бере активну участь в організації оздоровлення й відпочинку школярів під час літніх канікул. Поряд з цим підприємства "Укрлендфармінгу" опікуються станом шкільних приміщень та будівель дошкільних навчальних закладів, створюють дитячі майданчики, відкривають групи дошкільної освіти. Програма допомоги навчальним закладам для дітей різних вікових категорій посідає чільне місце серед проектів агрохолдингу зі співпраці з сільськими радами, об’єднаними територіальними громадами у тих 22 областях, де розташовані його підприємства.