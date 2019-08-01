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      "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка інвестував у системи зрошення 20 млн доларів

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      Володимир Фантух
      Володимир Фантух

      Група компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка актівно використовує зрошення для підвищення врожайності.

      Один з найбільших агрохолдингів Європи інвестував у це вже близько 20 млн доларів.

      Україна увійшла в еру погодних аномалій. Кліматичні зміни негативно впливають на вітчизняний аграрний сектор – опади взимку скоротилися на 3-17%, також спостерігаються збільшення посушливих площ і підвищення частоти засух. Для збереження позиції України у виробництві сільськогосподарської продукції, великі агропідприємства інвестують значні суми в зрошення, щоб домогтися високої врожайності в несприятливих умовах.

      Група компаній "Укрлендфармінг" послідовно з 2012 року проводила зрошення на площі 4,5 тис. га в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях і інвестувала в це близько 20 млн доларів. Про це в інтерв'ю сайту Latifundist.com заявив Володимир Фантух, керівник департаменту з питань інновацій і розвитку агробізнесу агрохолдингу.

      Оперативні витрати по підтримці працездатності і плата за користування водою на один поливний гектар обходяться "Укрлендфармінг" близько $ 400 на рік, плюс підвищена орендна плата за зрошувані землі в порівнянні з богарними ділянками. "Наш агрохолдинг вкладав інвестиції протягом шести років як у відновлення шляхів подачі води (каналів, лотків, трубопроводів), так і в покупку сучасних поливних систем зрошення – і краплинного, і дощового. Загальна сума інвестицій – близько 20 млн дол. США. При цьому врожайність культур підвищується від 30 до 50 відсотків, а у деяких культур – і на 100%, оскільки без поливу в даних кліматичних умов взагалі неможливо отримати врожай", – повідомив Володимир Фантух.

      Тим часом кількість літніх і осінніх посух до 2030 року може збільшитися на 15-30%. Буде і далі зростати дефіцит кліматичного водного балансу для всіх регіонів України. При цьому до цих пір не прийнята державна стратегія в питаннях розвитку зрошувальних і дренажних систем в Україні, а вандальна вирізка трубопроводів для зрошення руйнує існуючі системи. "Сьогодні "Укрлендфармінг" практично припинив розширення інвестицій в зрошення в зв'язку з варварською втратою споруд водоподачі, водозберігання і безхазяйним вилученням польових трубопроводів на металобрухт, – зазначив Володимир Фантух. – Проблем з обслуговування і з подачею води для існуючих систем практично немає".

      "Укрлендфармінг" є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом і виробництвом м'яса. До складу компанії входять 17 елеваторів, 11 агровиробничих кластерів, 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, завод з переробки яєць "Імперово Фудз", сучасні птахокомплекси "Авіс" і "Чорнобаївське ", загальною потужністю 3,5 млрд яєць на рік і поголів'ям в 10, 5 млн курей-несучок – найбільшим в Україні в 2018 р. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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