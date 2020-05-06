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      "Укрлендфармінг" провів кращу за термінами посівну за 3 роки, – Бахматюк

      -
      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Агрохолдинг "Укрлендфармінг", один з найбільших в Європі за розмірами земельного банку, завершує посівні роботи: посіяно вже 340 тис. га і залишилося засіяти 8 тис. га соєю та кукурудзою.

      Повідомив власник холдингу Олег Бахматюк.

      "Як це не дивно, ми посівну провели за останні три роки в найкращі терміни", – сказав Олег Бахматюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". "Якщо для багатьох карантин став несподіваним випробуванням, то ми були до нього готові набагато краще. Ми звикли жити в цейтноті з обмеженим доступом до фінансових ресурсів", – сказав власник "Укрлендфармінг". Бізнесмен додав, що агросектор найменш постраждав від пандемії, ціни на сировинну агропродукцію тримаються, хоча ситуація на ринку біоетанолу буде тягнути вниз ціну на кукурудзу і соняшник. Про це повідомляють Українські новини.

      Бахматюк уточнив, що компанія поки не встигла отримати вигоду від зниження цін на нафтопродукти і мінеральні добрива, так як завчасно закупила їх для посівної, однак якщо така цінова ситуація на цих ринках збережеться до періоду збору врожаю і далі восени, то це позитивно відіб'ється на показниках "Укрлендфармінг".

      У той же час бізнесмен спрогнозував, що падіння ВВП України навряд чи буде меншим, ніж в США і Європі і складе 10-15%. На його думку, країні необхідно навчитися жити в нову епоху національного економічного егоїзму. "Україна поки навіть не почала консолідувати свої можливості", – вважає Бахматюк.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України і є одними з найбільших платників податків в Україні.

      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Новини України
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