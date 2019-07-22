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      "Укрлендфармінг" розвиває дитячий спорт на селі: в Полтавській області відкрито секцію карате

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      "Укрлендфармінг" розвиває дитячий спорт на селі: в Полтавській області відкрито секцію карате

      Група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка активно долучається до розвитку й підтримки занять спортом дітьми та юнацтвом в селах України.

      Допомога в організації дозвілля дітей в селах надається на території 22 областей, де розташовані потужності холдингу. До реалізованих проектів з юнацькими волейбольними командами, з проведення турнірів з кількох видів спорту для різних вікових категорій долучився також і проект зі створення дитячих спортивних секцій.

      У селі Красна Лука Гадяцького району Полтавської області на прохання сільського голови директором підприємства ТОВ "Агро-Край" з групи компаній "Укрлендфармінг" Олександром Колодяжним та співробітником "Агро-Краю" й одночасно тренером з кіокушинкай Анатолієм Рукавковим створено дитячу секцію карате. Двадцять п’ять хлопчиків і дівчаток з 6 до 16 років чотири рази на тиждень відвідують заняття. Анатолій Рукавков має чорний пояс з кіокушинкай карате, за його плечима тридцятирічний тренерський стаж. Зі слів Анатолія, дитяча група у нього навчається вперше. "Взагалі тренерство – це моє життя, – поділився він. – Де б я не працював, я завжди навчаю карате. Маю серед своїх вихованців 2 чемпіони Європи та кілька чемпіонів України. Мій основний принцип – передавати знання й робити це безкорисно та з любов’ю".

      На минулому тижні 17 діток з тренером Анатолієм Рукавковим їздили до міста Маріуполь, щоб отримати розряди від Міжнародної організації кіокушинкай карате. "За рішенням кваліфікаційної комісії завдяки рівню своєї підготовки наші юні каратеки перескочили 9-кю розряд (помаранчевий пояс) й відразу отримали 8-кю розряд (синій пояс), – з гордістю зазначив директор ТОВ "Агро-Край" Олександр Колодяжний. – На утримання секції та організацію поїздки групи до Маріуполя наше підприємство виділило понад 80 тисяч гривень. Ми плануємо й надалі відкривати схожі спортивні секції в тих селах, де працюємо".

      Підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг" у більш ніж 600 населених пунктах України комплексно дбають про розвиток і виховання підростаючого покоління. Потреби дітей та юнацтва в соціальній роботі "Укрлендфармінгу" завжди є одними з пріоритетних. Група компаній приділяє увагу не тільки стану приміщень дитсадків та шкіл, робить ремонт, закуповує обладнання в класи та загалом дбає про належний рівень матеріально-технічного забезпечення освітніх процесів. Агрохолдинг опікується також і організацією дозвіллєвої діяльності дітей: заняттями спортом, мистецтвом, проведенням екскурсій тощо. Організоване дозвілля сприяє всебічному розвитку особистості, діти відновлюють свої сили, здатність до праці, навчання. "Укрлендфармінг" послідовно відроджує традицію спланованого дитячого дозвілля.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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