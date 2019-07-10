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      "Укрлендфармінг" виділив кошти на ремонт шкіл та дитячих садочків

      44 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      "Укрлендфармінг" виділив 300 тисяч гривень на ремонт шкіл і дитячих садочків, облаштування дитячих майданчиків у Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

      Група компаній "Укрлендфармінг", один з лідерів аграрної галузі України, власником якої є бізнесмен Олег Бахматюк, допомагає сільським радам з ремонтом шкіл, дитячих садочків, облаштуванням дитячих майданчиків тощо. З початку літніх канікул агрохолдинг виділив на ці потреби 300 тисяч гривень.

      На що саме потрібне фінансування, вирішується на сесіях сільської ради. Громади в особі голів визначають, який саме вид допомоги є необхідним. Наразі, під час канікул, найактуальнішою темою в селах є підготовка приміщень дитячих навчальних закладів до нового навчального сезону.

      "Директори шкільних і дошкільних закладів, голови сільрад звертаються до нас за допомогою. А ми прагнемо кожному піти на зустріч, це наш пріоритет і обов’язок. "Західна агровиробнича компанія", яка входить до групи "Укрлендфармінг", систематично протягом року допомагає сільським радам з ремонтом приміщень шкіл, дитячих садочків, будівництвом дитячих майданчиків, а особливо опікується цими питаннями в літній період, розповів директор підприємства Віталій Войтко. – Загалом щорічно з бюджету нашого підприємства, яке знаходиться в чотирьох областях України, на допомогу навчальним закладам виділяється понад 700 тисяч гривень. На прохання голови Тараканівської сільської ради Дубенського району підприємство облаштувало новими гойдалками й лазанками дитячі майданчики філії Тараканівського ліцею та села Великі Загорці".

      "У Рачинській гімназії навчається 143 дитини. Сьогодні проводяться поточні ремонти класів, але обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє оновити всі приміщення, зазначив директор гімназії Олександр Ткачук. – Придбання металопластикової конструкції в кабінет біології було для нас вкрай необхідним. Ми звернулися до ТзОВ "Західна агровиробнича компанія", яке входить до групи "Укрлендфармінг". Завдяки їхній підтримці у кабінеті біології тепер створенні комфортні умови для навчання учнів".

      Протягом року соціально відповідальні підприємства холдингу "Укрлендфармінг" комплексно підтримують освітні заклади в тих 22 областях, де працюють: закуповують будматеріали для ремонтів приміщень, нові меблі, здійснюють спеціальне облаштування класів згідно вимог державної програми "Нова українська школа" тощо. Турбота про благоустрій населених пунктів і добробут місцевих жителів, про нагальні потреби підростаючого покоління є одним з основних принципів "Укрлендфармінгу" у співпраці із сільськими громадами на території його присутності.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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