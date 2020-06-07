"Укрнафта" вперше транспортує американську нафту WTI
Українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта" 7 червня 2020 року вперше американську нафту WTI – West Texas Intermediate. Нафту цієї марки через вміст сірки відносять до легкої і навіть так і називають "техаською легкою".
Компанія провела перевірку якісних показників сировини, а потім розпочала її прийом, повідомляє "Укрнафта".
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Надалі нафту транспортуватимуть до Кременчуцького нафтопереробного заводу. "Легка техаська" транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".
Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти:
- Urals (Росія);
- Azeri Light (Азербайджан);
- Bakken (США);
- El Sharara (Лівія);
- WTI (США).
Що відомо про компанію "Укрнафта"?Це найбільша нафтовидобувна компанія в Україні. Контрольним пакетом акцій компанії володіє держава в особі "Нафтогазу", але бізнесмен Ігор Коломойський має частку близько 42% акцій.
Як і більшість українських компаній, вона серйозно постраждала через анексію Криму й війну на Донбасі. Лише у 2018 році прем'єр Володимир Гройсман заявив, що було здійснено усі умови для виходу компанії з кризи.