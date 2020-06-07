Українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта" 7 червня 2020 року вперше американську нафту WTI – West Texas Intermediate. Нафту цієї марки через вміст сірки відносять до легкої і навіть так і називають "техаською легкою".

Компанія провела перевірку якісних показників сировини, а потім розпочала її прийом, повідомляє "Укрнафта".

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Надалі нафту транспортуватимуть до Кременчуцького нафтопереробного заводу. "Легка техаська" транспортуватиметься нафтопроводом "Одеса – Кременчук".

Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти:

Urals (Росія);

Azeri Light (Азербайджан);

Bakken (США);

El Sharara (Лівія);

WTI (США).

Що відомо про компанію "Укрнафта"?Це найбільша нафтовидобувна компанія в Україні. Контрольним пакетом акцій компанії володіє держава в особі "Нафтогазу", але бізнесмен Ігор Коломойський має частку близько 42% акцій.



Як і більшість українських компаній, вона серйозно постраждала через анексію Криму й війну на Донбасі. Лише у 2018 році прем'єр Володимир Гройсман заявив, що було здійснено усі умови для виходу компанії з кризи.



Карта нафтопроводів України від "Укртранснафти"