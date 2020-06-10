Голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що вони планують продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Наразі приміщення здають в оренду. Про це Смілянський розповів в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було".

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Він пояснив, що в головному офісі працює більш ніж тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін. Відтак – переконаний Смілянський – головному офісу не місце на Хрещатику з низки причин.

"Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А от Укрпошта може сміливо працювати не в центрі", – пояснив Смілянський.

Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору.

Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи,

– наголосив Смілянський.

Він пояснив, що Укрпошта – перша державна компанія, яка вже спробувала продати майно і зрозуміла, що система аукціонів працює. Саме тому Смілянський заявив, що вони готові в 2020 – 2021 роках виставляти на продаж такі великі об'єкти як головний офіс, оцінку якому вже склали в 1 мільярд гривень.

► Про зароблені гроші на оренді та першому продажі

Голова Укрпошти розповів, коли ще не було прийнято закон про можливість продажів, компанія здавала свої приміщення в оренду.

"Коли я прийшов, вся Укрпошта заробляла 10 мільйонів на оренді майна в рік. Після того, як прийшла нова команда, за 2019 рік ми заробили 60 мільйонів. Тільки на одному Хрещатику ми заробляємо більше, ніж вся Укрпошта раніше", – підкреслив Смілянський.

Довідка. На Хрещатику в головному офісі Укрпошти розташовані такі магазини як Rozetka і Vodafone.

Голова Укрпошти наголосив, що завдяки закону, який було прийнято в листопаді 2019 року, вони отримали право продавати непрофільне майно – і за короткий час заробили небачену суму.

"За один тиждень ми продали на 90 мільйонів. Це склади під Києвом і під Львовом. Це не поштові відділення", – сказав Смілянський.

► Про бази відпочинку

Голова Укрпошти також розповів про закриті ним приблизно 17 баз відпочинку. За його словами, відкритими вони завдавали шкоди ще більше – тобто були збитковими. Натомість, компанія у 2019 році витратила на оздоровлення дітей працівників 9 мільйонів, що менше ніж витрати на старі бази. За словами Смілянського, поштарі і листоноші задоволені, бо діти нарешті відпочили в нормальних базах, а не в жахливих умовах.

"Ми вперше відправили дітей, де було не соромно і де за них було не страшно", – наголосив голова Укрпошти.

Він додав, що бази відпочинку необхідно продати підприємцям, щоб вони побудували свої бізнеси. Адже керувати нерухомістю – це не справа Укрпошти.



Ігор Смілянський / 24 канал

► Про головний сортувальний центр

Смілянський розповів, що вони планують продати і головний сортувальний центр та переїхати в інше місце.

"Наш головний сортувальний центр, через який проходить 60% пошти країни, розташований біля залізничного вокзалу. 15 тисяч квадратних метрів, 3 гектари землі. Навіщо, аби в центр Києва з'їжджалися авто з усієї країни?", – поясний голова Укрпошти.

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Смілянський додав, що об'єкт головного сортувального центру варто продати на забудови, офіси для IT-компаній, куди змогли б приїжджати люди з-під Києва на електричках.

"А ми собі побудуємо сучасний новий сортувальний центр за межами міста, зменшимо трафік в Києві і зможемо таким чином профінансувати наше майбутнє", – підсумував голова Укрпошти.