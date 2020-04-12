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      Укрпошта не підвищуватиме тарифи на доставку міжнародних відправлень

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      Тарифи на доставку міжнародних відправлень не підвищуватимуть / ukrposhta.ua

      Укрпошта ухвалила рішення не припиняти відправку з України. Там також вирішили не змінювати тарифів, незважаючи на зростаючі витрати.

      Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй фейсбук-сторінці.

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      За його словами, витрати на транспортування пошти в країну призначення зросли вдвічі, а то й втричі. Водночас Укрпошта не скасовуватиме дію програми лояльності для експортерів.

      Усі знижки буде збережено. Ці десятки мільйонів гривень – це наш внесок у підтримку малого та середнього бізнесу, робота якого залежить від стабільної доставки Укрпошти,
      – заявив Смілянський.

      Він додав, що в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні Укрпошта має намір запровадити інші шляхи доставки:

      • вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 разів на тиждень,
      • транзит із "Елерон" і AirBaltic для відправлень до Європи і США.

      Смілянський зазначив, що наразі на території України майже немає залишків не відправленої пошти. За його даними, Укрпошта налагодила сполучення з ключовими країнами Латинської Америки, Африки та Океанії. А проблемними залишаються напрямки Австралії та маленьких острівних держав.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Тарифи Укрпошта
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