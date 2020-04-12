Укрпошта не підвищуватиме тарифи на доставку міжнародних відправлень
Укрпошта ухвалила рішення не припиняти відправку з України. Там також вирішили не змінювати тарифів, незважаючи на зростаючі витрати.
Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй фейсбук-сторінці.
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За його словами, витрати на транспортування пошти в країну призначення зросли вдвічі, а то й втричі. Водночас Укрпошта не скасовуватиме дію програми лояльності для експортерів.
Усі знижки буде збережено. Ці десятки мільйонів гривень – це наш внесок у підтримку малого та середнього бізнесу, робота якого залежить від стабільної доставки Укрпошти,
– заявив Смілянський.
Він додав, що в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні Укрпошта має намір запровадити інші шляхи доставки:
- вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 разів на тиждень,
- транзит із "Елерон" і AirBaltic для відправлень до Європи і США.
Смілянський зазначив, що наразі на території України майже немає залишків не відправленої пошти. За його даними, Укрпошта налагодила сполучення з ключовими країнами Латинської Америки, Африки та Океанії. А проблемними залишаються напрямки Австралії та маленьких острівних держав.
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