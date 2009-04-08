"Укртелеком" vs МТС

"Укртелеком" знову судиться.

Як повідомлили “Экономические Известия”, національний оператор зв’язку подав до Господарського суду Києва позов проти свого конкурента - компанії МТС-Україна. За даними часопису, держмонополіст хоче зобов’язати приватного провайдера дотримуватися нової угоди про інтерконект. Відповідно до неї вартість доступу до мереж “Укртелекому” для МТС складає 50 копійок, або удвічі більше, ніж у минулому році.Як уже повідомлялося, раніше “Укртелеком” подав аналогічний позов проти “Київстару”. Оператор відповів зустрічною заявою, і об’єднану справу за двома позовами Госпсуд Києва розгляне у Четвер, 9 квітня. Зауважимо, того ж дня має відбутися засідання Антимонопольного комітету, на якому усіх провайдерів можуть визнати монополістами на власних мережах.Після цього ціну інтерконекту встановлюватиме Нацкоміція зв’язку. Цей факт може суттєво вплинути на розгляд судом суперечок “Укртелекому” з операторами, відзначають аналітики. Нагадаємо, днями служителі Феміди вже стали на захист інтересів держмонополіста. Суд відхилив позов компанії “Астеліт” (Торгова марка “Лайф”), яка вимагала від “Укртелекому” зберегти вартість доступу до його мереж на рівні 25 копійок за хвилину.