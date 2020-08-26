В Укрзалізниці обмежили придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси. Таке рішення є тимчасовим. Йдеться саме про продаж квитків студентам.

У телеграм-каналі Укрзалізниці повідомили, доки діятиме таке обмеження.

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"Діятимуть тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси – з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня", – зазначили у дописі.

Також пояснили, що це пов'язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії. "У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах", – уточнили в Укрзалізниці.