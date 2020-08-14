Укрзалізниця заявила, що скасовує посадку пасажирів на деяких станціях через несприятливу ситуацію з COVID-19. Також з цих міст не продаватимуть залізничні квитки.

Відповідне повідомлення з'явилося у телеграм-каналі міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Самбір, Дубно та Клевань з 17 серпня здійснюватиметься лише висадка пасажирів.

Також з цих станцій не продаватимуться квитки на 6 пар поїздів:

№98/97 Ковель – Київ;

№49/50 Київ – Трускавець;

№45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ;

№217/218 Київ – Рахів;

№743/744 Київ – Львів.

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Криклій додав, що пасажири, які захочуть відмовитися від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути проїзні документи зі 100% відшкодуванням вартості.

УЗ запустить додаткові потяги до 24 серпня

"Укрзалізниця" також повідомила, що до Дня Незалежності готує для пасажирів приємний сюрприз: додаткові потяги Інтерсіті+

з Києва до Харкова та у зворотному напрямку. Додаткові потяги курсуватимуть 21, 22 та 24 серпня.