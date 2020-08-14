Укрзалізниця оголосила про запуск поїзда зі сполученням Київ – Запоріжжя. Квитки за цим напрямком можна буде придбати вже з 19 серпня.

Національний перевізник зазначив, що запускає поїзд за цим напрямком, аби ще більше людей змогли відвідати Національний заповідник "Хортиця" та Музей історії запорозького козацтва. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у телеграмі.

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Розклад та ціни

Поїзд №71/72 Київ – Запоріжжя почне курсувати із Запоріжжя 19 серпня, із Києва – 20 серпня та курсуватиме через день.

Плацкартне місце коштує від 179 гривень, а от за купе доведеться викласти 393 гривні. На сайті Укрзалізниці зазначається, що потяг не має кондиціонера, а у дорозі доведеться бути 11,5 годин.

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УЗ запустить додаткові потяги до 24 серпня

Укрзалізниця також повідомила, що до Дня Незалежності готує для пасажирів приємний сюрприз: додаткові потяги Інтерсіті+

з Києва до Харкова та у зворотному напрямку. Додаткові потяги курсуватимуть 21, 22 та 24 серпня.