Укрзалізниця прийняла рішення закрити продаж квитків на чотирьох залізничних станціях. При цьому чотири поїзди через це змінять маршрут слідування. Причиною назвали погіршення епідемічної ситуації.

Закрили продаж квитків на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів. Починаючи з 00:01 24 серпня, сісти на поїзд на цих станція не буде можливості. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці з посиланням на рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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При цьому поїзди на цих станціях будуть зупинятися. Але лише для висадки пасажирів.

Зі станцій Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:

№702/701 Львів – Чернівці,

№136/135 Чернівці – Одеса,

№7/8 Київ – Чернівці,

№117/118 Київ – Чернівці,

№98/97 Ковель – Київ,

№46/45 Ужгород – Лисичанськ,

№88/87 Ковель – Новоолексіївка,

№122/121 Миколаїв – Рівне,

№232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ.

Варто відзначити, що місто Острог станом на 21 серпня входить до "червоної" категорії епідемічної небезпеки. Натомість залізнична станція "Острог" розміщена в селі Онежин Острозького району, який є в "помаранчевій" зоні.

Окрім того, чотири поїзди, які курсують з Чернівців, змінять свій маршрут. Замість Чернівців, вони відправлятимуться зі Снятина або Новоселиці:

№8/7 Снятин – Київ (замість Чернівці – Київ),

№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці – Київ),

№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці – Одеса),

№702/701 Снятин – Львів (замість Чернівці – Львів).

"Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", – попередили в Укрзалізниці.