"Укрзалізниця" анонсувала запуск однієї з найпрогресивніших систем оплати у світі

"Укрзалізниця" впровадити систему безконтактного продажу квитків на приміські поїзди Київщини. До слова така система вже діє в київській підземці.

Про це розповів журналістам у п'ятницю, 11 травня, Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі, повідомляє Укрінформ.

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила додаткові "дитячі" поїзди у травні

"Тестовим майданчиком для введення цієї інноваційної технології на приміських поїздах має бути Київський полігон. Ми запускали нові поїзди, які ходять у напрямку Бучі й Ірпеня і користуються високою популярністю, і там плануємо запровадити безконтактний продаж квитків за аналогією з метрополітеном", – зазначив Кравцов.

В майбутньому "Укрзалізниця" планує запровадити цю систему по всьому київському вузлу.

До слова, на щорічній конференції розробників Google I/O, яка проходить у Каліфорнії, відзначили найпрогресивніші системи оплати метро, до списку яких потрапив і київський метрополітен.

