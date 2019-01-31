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      "Укрзалізниця" планує використовувати дрони для захисту від крадіїв

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      Проект з моніторингу стану залізниці може бути реалізовано в рамках "Укрзалізниці"
      Проект з моніторингу стану залізниці може бути реалізовано в рамках "Укрзалізниці" / 24 Канал

      Спеціальний стартап UZ Air Guard розроблений в Україні має намір використовувати армію безпілотників для перевірки потягів та залізничної інфраструктури. Проект передбачає відеоспостереження із повітря за 68-а полігонами. Це саме ті місця, де стається 95 відсотків усіх крадіжок на залізниці.

      Про це повідомив "Залізничний інформаційний портал".

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      Ідею проекту з відеонагляду з використанням безпілотних дронів було запропоновано восени у 2018 році. Автор проекту UZ Air Guard Костянтин Дода зауважив, що команда вивчила успішний закордонний досвід подібних стартапів, де використовується моніторинг за допомогою безпілотних дронів, та готова реалізувати його в Україні.

      Чим корисне таке нововведення? Завдяки проекту стає можлива віддалений моніторинг залізничних мостів тунелів та колій, контроль стану вагонів та збереження вантажів, а також профілактика крадіжок. Зазначається, що безпілотники також можуть забезпечити віддалену інспекцію тих станцій та гілок залізниці, які не обладнані достатніми засобами для боротьби зі зловмисниками. Основними об’єктами, що цікавлять зловмисників, є частини залізничної колії та засоби сигналізації та зв’язку. Це вироби із чорних та кольорових металів, що в більшості випадків здаються до пунктів прийому металобрухту. 

      Автори проекту заявляють, що вже за перший рік упровадження безпілотного моніторингу рівень збитків від крадіжок вдасться знизити на 49 відсотків. На сьогодні щомісячні втрати "Укрзалізниці" від крадіжок майна та елементів інфраструктури становлять 6 мільйонів гривень. Це в середньому за рік – понад 70 мільйонів гривень.

      Укрзалізниця, дрони, БПЛА
      За перший рік реалізації проекту збитки від крадіжок знизяться на 49 відсотків

      На якому етапі перебуває проект? У 2019 році заплановано підготовку проекту для захисту перед комісією, яка визначить 3-х переможців конкурсу серед 10-и пропозицій, що увійшли до програми. Наступним кроком буде визначення основних шляхів інтеграції проектів у рамках "Укрзалізниці". Для реалізації стартапу необхідно 9 мільйонів гривень. Передбачається, що кожен полігон повинні патрулювати 2 дрони, водночас третій перебуватиме у резерві на випадок виникнення форс-мажорних обставин. Оператори у режимі он-лайн моніторитимуть ситуацію, вчасно реагуючи на появу зловмисників.

      Під час роботи над проектом учасники стартапу налагодили співпрацю з представниками Украероруху та Державіаслужби. Завдяки їхнім консультаціям та роз’ясненням щодо чинного законодавства команді вдалося розробити алгоритм дій подання заявок на дозвіл польотів, реєстрацію судна та повітряного простору,
      – розповідає Костянтин Дода.

      Хто керуватиме безпілотниками? Планується введення нової посади "оператор БПЛА". У проекті уже закладено гроші на перекваліфікацію кадрів, що наразі залучені до охорони. Після проходження навчання майбутні оператори складатимуть іспит, який стане оцінкою практичних навичок.

      Чи є приклади схожих успішних проектів? Так, найбільша масштабна програма впровадження безпілотників у залізничній галузі була реалізована у 2013 році в Німеччині. Deustche Bahn – основний залізничний оператор країни – за допомогою дронів вирішив проблему боротьби з вандалізмом у приміському залізничному сполученні. Це коштувало операторові понад 10 мільйонів доларів щорічно.

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      Схожа програма успішно працює у Великобританії. Британський залізничний оператор Network Rail почав використовувати БПЛА для перевірки залізниці, що проходить вздовж річок Екс і Тен та узбережжя Ла-Манша. Завдяки безпілотнику залізниця отримує знімки високої якості, що дає змогу оцінити рівень підтоплень і паводків та їхній вплив на опорні конструкції, а також стан колій. Після проведення робіт із укріплення залізничної колії дрон перевірить також якість виконаних робіт.

      Подібний проект також реалізовано у Франції. Там залізничний оператор SNCF використовує дрони з 2015 року. Дрони використовуються для низки цілей, зокрема, для максимізації безпеки та надійності. БПЛА займаються збором даних про різні інфраструктурні та екологічні ризики, щоб зменшити витрати на технічне обслуговування та підвищити ефективність роботи компанії. У 2017 році дрони здійснювали моніторинг залізниці довжиною майже 30 тисяч кілометрів, а сьогодні допомагають вирішенню найрізноманітніших проблем залізничної галузі Франції. Одним із способів використання дронів став огляд колій у гірській місцевості для виявлення пустот у породах, що можуть викликати обвали.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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