У свіжому випуску "Є питання" за 25 серпня – Верховна Рада України розглядає ультиматуми Росії, щодо виборів в ОРДЛО. Це така спроба першого Президента України Леоніда Кравчука пройти між крапельками, як він вміє.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Заступник керівника Адміністрації Президента РФ Путіна Дмитро Козак ще у липні заявив, що не буде брати участь у зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". І саме після цього зустріч у ТКГ росіяни почали блокувати.

Звернення Кравчука до парламенту – це частина великих перемовин щодо миру на Донбасі. На цей момент вже не дуже зрозуміло, чи є сенс у розгляді цього звернення.

Дивіться повний випуск "Є питання" за 26 серпня: відео