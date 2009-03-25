МВФ спрощує умови кредитування.

Організація планує відкрити нову гнучку кредитну лінію для країн-учасниць фонду. Умови надання позик в рамках цієї лінії будуть максимально спрощеними. Вони не вимагатимуть вирішення усього комплексу економічних проблем, а лише найбільш невідкладних із них. Країни зможуть повертати позики протягом 3-5 років. Щоправда, підкреслив голова Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан, кошти надаватимуться лише країнам-членам фонду з хорошими економічними показниками.На черзі - реформування системи пільгового кредитування для бідних країн. Нагадаємо, для підтримки економіки держав, які постраждали від фінансово-економічної кризи, МВФ разом зі Світовим Банком вже видалили десятки мільярдів доларів. І тепер для підтримки необхідного рівня кредитування обидві організації ведуть переговори з країнами-учасницями про збільшення ресурсної бази. Позитивно таку ініціативу оцінили в США та Європейському Союзі.