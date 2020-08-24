В Ізраїлі двоє підлітків, що стажувались в Управлінні античності, виявили цінний скарб. Хлопці натрапили на майже кілограм тисячолітнього золота.

У районі, де виявили монети, жили ремісники

Знайдені монети, як вважають фахівці, створили близько 1100 років тому. Про це інформує Hromadske з посиланням на Управління античності Ізраїлю.

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Коен Оз та Юваль Янів працювали в центральній частині країни, де планують побудувати новий район. Підлітки-стажери помітили на землі щось блискуче. Виявилось, що це монети з золота вагою у 845 грамів.

Це одне з найдавніших свідчень про гроші у цьому регіоні. Парадоксально, але у давнину тут мешкали зовсім не багаті ремісники.

Певно, той, хто закопав цей скарб 1100 років тому, сподівався, що поверне його. Можемо лише здогадуватися, що не дало власнику повернутися і забрати скарб,

– стверджує керівниця розкопок Ліат Надав-Зів.

Одна з монет – виготовлена у Константинополі

Ще одна унікальність знахідки у тому, що одна з монет – дуже рідкісна, виготовлена в Константинополі. На ній зображений візантійський імператор Феофіл. Раніше таких монет на території Ізраїлю не виявляли.



Відкриття належить двом підліткам / Фото EPA