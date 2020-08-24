Унікальна знахідка: ізраїльські підлітки виявили кілограм древнього золота
В Ізраїлі двоє підлітків, що стажувались в Управлінні античності, виявили цінний скарб. Хлопці натрапили на майже кілограм тисячолітнього золота.
У районі, де виявили монети, жили ремісники
Знайдені монети, як вважають фахівці, створили близько 1100 років тому. Про це інформує Hromadske з посиланням на Управління античності Ізраїлю.
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Коен Оз та Юваль Янів працювали в центральній частині країни, де планують побудувати новий район. Підлітки-стажери помітили на землі щось блискуче. Виявилось, що це монети з золота вагою у 845 грамів.
Це одне з найдавніших свідчень про гроші у цьому регіоні. Парадоксально, але у давнину тут мешкали зовсім не багаті ремісники.
Певно, той, хто закопав цей скарб 1100 років тому, сподівався, що поверне його. Можемо лише здогадуватися, що не дало власнику повернутися і забрати скарб,
– стверджує керівниця розкопок Ліат Надав-Зів.
Одна з монет – виготовлена у Константинополі
Ще одна унікальність знахідки у тому, що одна з монет – дуже рідкісна, виготовлена в Константинополі. На ній зображений візантійський імператор Феофіл. Раніше таких монет на території Ізраїлю не виявляли.