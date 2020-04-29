Унікальні фото: як змінювався Одеський порт з 1917 року до сьогодні

Один із найбільших український морських портів – це "Одеський морський торговельний порт". 24 канал пропонує згадати, як змінювався і розбудовувався порт з 1917 року.

Історію Одеського порту можна поділити на ряд етапів, пов'язаних якоюсь епохою. На початку ХХ століття основним засобом механізації в порту була сила людей і коней, повідомляє 24 канал.

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До 1917 року всього в порту налічувалося 9 кранів. Були відсутні каналізація, освітлення, водопровід і загороджувальні споруди. Через відсутність сучасної, на той час, техніки і шивдкого розвитку, порт мав високу аварійність суден, масові випадки псування вантажів і тривалі непродуктивні простої в роботі.



Одеський порт у 1917 році / Фото: old.odessa.ua

У 1941 році портом керував капітан 1-го рангу Пахом Макаренко і під його керівництвом за перші 10 днів війни порт став на військові рейки. Під час війни Одеський порт виконав дві основні задачі: з одного боку він був єдиною артерією, яка живила і фронт, і місто всім необхідним, з іншого боку він був залучений, як основна ланка в видатній військовій операції Великої Вітчизняної війни з евакуації військ з вогневих рубежів (два дні ворог не знав, що окопи порожні).



Порт у 1917 – 1941 роках / Фото: old.odessa.ua

Після звільнення міста від фашистів, попри колосальні руйнування та втрати порт запрацював 7 жовтня 1944 року. На Одеський порт щоденно скидалося від 50 до 250 артснарядів, до 14 авіанальотів у денний час. З 35 портальних кранів – 24 були відвезені, а інші потребували капітального ремонту.



Одеський порт у часи Другої світової війни / Фото: old.odessa.ua

У 1989 році Одеським портом була досягнута перша найвища позначка вантажообігу за всю історію – 31,05 мільйона тонн. Згодом, у XXI столітті цей рекорд був побитий.



Порт у 1944 – 1991 роках Фото: old.odessa.ua

З 1991 року Одеський порт почав доволі стрімко розвиватись. Наприклад, у 1996 році відбулась реконструкція морського вокзалу з пасажирським комплексом. Вже у 2001 році з'явився міні-елеватор. А у 2008 році був досягнутий третій рекорд вантажообігу порту – 34,5 мільйона тонн.



Розвиток порту з 1991 року / Фото: old.odessa.ua

Сьогодні Одеський порт – це один із найбільших морських портів із загальною річною пропускною здатністю до 40 мільйонів тонн.



Одеський порт сьогодні / Фото: tourister