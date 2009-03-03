Унікальні твори Шевченка презентували у Львові.

Коли у 1847 році Шевченка за націоналістичну поезію на 11 років заслали до Орської фортеці, йому заборонили писати та малювати. Однак за цей час Кобзар в Казахстані створив понад чотири сотні робіт, більшість з яких присвятив життю та побуту казахів. Тепер, до 195річниці з дня народження Шевченка, казахи привезли оригінали його робіт.Такі полотна як портрет "Прасков’ї", "Даленго-Залеської" та "Версавія" виконана з живописного оригіналу Брюлова, ніколи не були в Україні. Також на виставці представлені унікальні видання Кобзарів початку минулого століття. Сто раритетних видань - з приватної колекції з Острога. Окрім них і копії графічних робіт Шевченка. Їх з оригіналів, що зберігаються у Національному музеї Києва, зробили професійні художники.