Унікальний кадр: астрономам вдалось отримати детальне зображення туманності Тарантул

Астрономи отримали найбільш детальне зображення туманності Тарантул. Ця туманність розміщена приблизно у 160 тисячах світлових років від Землі.

Фото опубліковане на офіційному сайті Європейської Південної Обсерваторії.

Зображення зробив оглядовий телескоп VLT в обсерваторії ESO Паранал в Чилі.

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Туманність Тарантул – це найяскравіша ділянка зореутворення в Місцевій Групі галактик. Отримавши детальне зображення Туманності Тарантул, астрономи зможуть краще вивчити цю область.

Тарантул простягається більш ніж на 1000 світлових років у сузір'ї Золотої Риби і є частиною Великої Магелланової Хмари, карликової галактики розміром всього приблизно 14 000 світлових років, однією з найближчих до Чумацького Шляху. У центрі Туманності розміщене гігантське молоде зоряне скупчення NGC 2070.

Крім того, ESO опублікувала відео, на якому показано наближення до туманності Тарантул при розгляданні її з Землі.

Детальне зображення туманності Тарантул

Що таке Туманність Тарантул? Це скупчення газу і пилу, маса якої становить 500 тисяч мас Сонця. Вона більша і яскравіша, ніж будь-яка туманність у нашій або будь-який інший прилеглій галактики.

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