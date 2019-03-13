В Історико-краєзнавчий музей Львова передали унікальний меч, виготовлений ще у Х столітті. Історики заявили, що таких у світі залишились одиниці.

Як знайшли меч вікінгів?

Меч спершу викопали конрабандисти на Львівщині і нелегально перевезли в Росію, а звідти намагалися провезти в Естонію. Унікальну знахідку зловили естонські митники і передали в Україну. Але меч був в жахливому стані – контрабандисти не надто переймалися умовами зберігання.

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"Точно такого меча немає в музейних колекціях світу. Тобто з такою інтерпретацією орнаменту у вигляді хрестів", – сказав художник-реставратор творів з металу Віктор Голуб.



Меч вікінгів



Меч вікінгів привезли до Львова



Унікальна зброя Х століття

Меч вікінга можна побачити у Львові до 30 травня 2019 року. Поруч із ним виставили унікальні скарби, викопані на території Львівщини.