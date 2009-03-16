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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Унікальний рентген

16:34, 16 березня 2009 233

Унікальний рентген з’явився у Києві.

Він сканує все тіло людини протягом кількох секунд, відтак пацієнт отримує вп’ятеро меншу дозу випромінювання, аніж під час проходження процедури за допомогою іншого обладнання.Михайло Захараш (начальник військово-медичного управління СБУ): “За 9 секунд людина яка лежить на цьому столі, наприклад на випадок автокатастрофи при множинних пошкодженнях за 9 секунд сканується ввесь організм і поставити можна діагноз, потім розміри. Кожен апарат має свої діагностичні можливості. Найменші прояви на самих ранніх стадіях, що найбільш важливо, діагностувати можна за допомогою цієї апаратури”.Обладнання встановили у поліклініці Служби безпеки України. Придбали за державний кошт - обійшовся рентген у 7,5 мільйонів гривень. Кажуть, подібна установка не має аналогів не лише в нашій країні, а й у Східній Європі та на теренах СНД. Щоправда, подібний апарат є Москві, втім, московський рентген менш функціональний.Олександр Лисенко (начальник рентгенологічного відділення поліклініки СБУ): “Можемо бачити і кісткові структури і м’які тканини на одному знімочку, можемо корегувати , вибирати програму поросмотрову, це дуже важливо в тому плані що не треба повторно робити знімки для іншої тканини”.Щоправда, скористатися послугами цього діагностичного центру і, власне, пройти обстеження за допомогою нового рентгенапарату зможуть не всі. В першу чергу обстежуватимуть співробітників СБУ, Державної служби охорони, зовнішньої розвідки та спецзв’язку. Однак, лікарі обіцяють, що безкоштовно проходити обстеження тут зможуть також чорнобильці та діти-сироти одного з дитячих будинків. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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