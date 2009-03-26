Унікальний японець

Японець Цутому Ямагучі пережив два ядерних вибухи - у Хіросімі та Нагасакі.

Пережити два ядерні вибухи і дожити до 93 років. На таке спромігся японець ЦутОму ЯмагУчі. Його офіційно визнали єдиною людиною в світі, яка пережила ядерні бомбардування в Хіросімі та Нагасакі. Пенсіонерові вручила навіть відповідний сертифікат. 6 серпня 1945 року, коли американці скинули атомну бомбу на Хіросіму Ямагучі перебував там у справах.Отримавши важкі опіки він повернувся до свого рідного міста Нагасакі, яке зазнало ядерного бомбардування 9 серпня. За словами японця, він сподівається, що його гіркий досвід стане уроком для майбутніх поколінь. Зазначимо, жертвами двох атомних бомб, скинутих на у Хіросіму і Нагасакі, стали понад 200 тисяч людей.