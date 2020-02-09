Упродовж 2020 року мінімальний розмір аліментів зросте тричі: коли і на скільки

Міністерство соціальної політики показало, як у 2020 році зростатиме мінімальний розмір аліментів. Так, від початку року на дитину віком до 6 років потрібно платити 1 тисячу 779 гривень аліментів, а від 6 до 18 років – 2 тисячі 218 гривень.

Крім 1 січня, мінімальний розмір аліментів також зростатиме 1 липня та 1 грудня 2020 року, повідомили у Мінсоцполітики.

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Мінімальний розмір аліментів на дитину до 6 років:

з 1 січня – 1 тисяча 779 гривень;

з 1 липня – 1 тисяча 859 гривень;

з 1 грудня – 1 тисяча 921 гривня.

Так само зростатиме і мінімальний розмір аліментів для дитини від 6 до 18 років:

з 1 січня – 2 тисячі 218 гривень;

з 1 липня – 2 тисячі 318 гривень;

з 1 грудня – 2 тисячі 395 гривень.



На скільки і коли зростатимуть аліменти у 2020 році