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      Urban Talks – дружній діалог, що єднає міста: як збудувати успішну країну

      Крупним планом 91 Читать новость на русском

      Чергова дискусія із серії Urban Talks, спрямована на налагодження дружнього діалогу та обмін досвідом між українськими містами, відбулася у Харкові, Сумах та Полтаві. Говорили про те, навіщо містам стратегія, як сприяти розвитку стартапів, який ефект дає конференц-індустрія. Своїм досвідом та практичними знаннями ділилися топ-менеджери Львова.

      Харків – унікальне місто, де кожна людина відчуває масштаб. Тут живе багато мудрих, талановитих людей. Натомість влада Харкова – закрита, охорона її посилена, доступ до неї – обмежений: чиновники ховаються від людей. Публічне і прозоре управління містом – ось чого хочуть харків’яни.

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      Харків має потужний промисловий потенціал: місцеві виробництва підкорюють ринки світу, але їм бракує державної підтримки. Андрій Садовий, міський голова Львова, розповів, що 98% продукції підприємств Харкова віддаються за кордон, в Україні ж залишається тільки 2%. "Це не є правильно. Я – за підтримку нашого вітчизняного товаровиробника, щоб були робочі місця, щоб була зарплата", – наголосив Садовий.


      Харків

      Інтелектуальна дискусія на майданчику Urban Talks торкалася питань державного масштабу. Зокрема, студентів Харкова цікавило, як побороти корупцію. Андрій Садовий вважає, що це питання може розв'язати президент.

      З трьохсот партій, які є в Україні, 95 % обслуговують олігархів і феодалів. Якщо президент налаштований на зміни, він і буде лідером цього процесу. І тоді все буде змінюватися автоматично,
      – сказав мер Львова.

      У Сумах також не оминули увагою загальнодержавні проблеми. Держбюджет проїдання, побудова поліцейської держави – така політика центральної влади непокоїть молодь. Андрій Садовий пропонує економити на чиновниках: "Нам необхідно як клас ліквідувати державні адміністрації, тому що користі з них немає. Замість обласних чи районних адміністрацій мають бути невеликі офіси. Основну ставку треба робити на міста".


      Суми

      Громадам потрібна самостійність, а не диригенти з Києва. Міста уже довели, що здатні реалізовувати важливі проекти. Суми, наприклад, створили центр допомоги учасникам бойових дій.

      Полтава
      Полтава

      Діалог з Полтавою почався із запрошення на каву до Львова. Але так само всіх українців Андрій Садовий закликає до подорожей у Полтаву: "Щонайменше раз на рік треба в Полтаву приїжджати. Це треба відчути і побачити – атмосферу, прекрасні собори, місто Сковороди, Котляревського".


      Мер Львова Андрій Садовий

      Також на Urban Talks мешканці Полтави допитувалися в Андрія Садового, як розкрити туристичний потенціал міста на повну.

      Полтава потребує більшу кількість туристів. Полтава потребує інвестицій в інфраструктуру. Треба відновити роботу летовища. Щоби були нові гості, щоби українці їхали сюди, і бачили це прекрасне місто,
      – підсумував очільник Львова.

      До слова, майданчик для діалогу Urban Talks об'єднав уже понад 20 міст України.

      Теги: Новини України Новини Полтави Новини Львова Самопоміч Новини Харкова Андрій Садовий Суми
      Джерело: 24 канал
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