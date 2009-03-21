Урбаністично та практично

Життя у великому місті майже завжди означає помешкання, в якому катастрофічно бракує місця практично на все, в чому ви собі не відмовите, скажімо, на дачі.

Проте, молоді дизайнери й тут викрутилися. Ось це "Брюс". Мабуть, найменший у світі мангал. Власне кажучи, його можна просто повісити на перило балкона. А це "текла", таця-скатертина.Хенрік Дрекер (дизайнер): “Коли я працював над дипломом, то перевірив з 40балконів у Берліні. Я дзвонив у кожні двері, фотографував балкони та розмовляв із людьми. Так я й дізнався, що більшості мешканцям хотілося б мати у себе в квартирі гриль. Проте, звичні мангали надто великі. Тож, я почав працювати над вирішенням цієї проблеми.Проте, молоді дизайнери не обмежили свою творчість практичними рішеннями для тісних берлінських балконів. Стіл, над яким працювали студенти увійшов до серії робіт під назвою "поводьте себе виховано".Сельма Серман (дизайнера): “На створення цього столу мене наштовхнув той факт, що з сотню років тому люди не мали багато тарілок. Тож, їм доводилося їсти із однієї миски руками. Це була основна ідея. А потім вже з`явилася фраза: "не їжте як свині”.Вчитися, певні молоді дизайнери, можна не лише сидячи струнко. Читання конспектів також можна перетворити у розвагу з допомогою кількох простих рухів.Найкращі з експонатів студентів можна побачити на берлінській виставці Flügge. У цьогорічній експозиції беруть участь 18 студентів, які презентують рішення для практичнішого життя у великому місті.Корнелія Хорш (виставка Flügge): “Ми почали організовувати виставку в 2001 р. Відтоді Flügge відбувається щороку. В експозиції представлено дипломні проекти студентів”.Хенрік Дрекер (дизайнер): “Ось це лампа для балкону. Спершу слід прикріпити до скла основу. Потім можна вставити всередину лампочку і ви отримаєте лампу, яка світитиме зсередини назовні. Просто не у всіх є лампочки на балконах”.Насолоджуватися літом у місті тепер можна стильно та практично, запевняються випускники програми "індустріального дизайну". Саме вони зробили це можливим, звісно, після п`яти років навчання. Хто зна, може, вже незабаром, роботи Брюса, Сельми та їхніх однокурсників можна бути побачити на дизайнерських виставках світового рівня.