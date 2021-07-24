Российский телеэкран готовит зрителя к войне. Аудиторию убеждают в том, что по соседству с Россией живут людоеды, которые не заслуживают снисхождения. Приступы телевизионной ненависти проходят ежедневно – на всех основных телеканалах.

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Любопытно, а обитатели Кремля находятся вне этого процесса или все-таки внутри, иначе говоря: они заказчики подобного или уже стали аудиторией? Если "коллективный Путин" смотрит российское телевидение, то, получается, что змея укусила себя за хвост. А если он всего лишь координирует контент – то в его ли власти дать отмашку на снижение градуса истерии?

Это не праздный вопрос, уж коли ты создаешь голема – всегда есть риск стать его заложником. Если накачиваешь общество ненавистью, то способно ли оно затем без нее прожить?

Окончательная деградация российских медиа

Российский обыватель живет в реальности "распятых мальчиков" и тотальность подачи не оставляет ему право на сомнения. После того, что говорит ему об Украине телеэкран, единственный возможный выход для него – это идти в военкомат.

Окончательная деградация российских медиа случилась уже на наших глазах. Триггером стали протесты на Болотной площади – после них началась финальная медиазачистка.

Смена собственников газет и журналов сопровождалась перерождением всех тех, кого в 1990-х и 2000-х годах принято было величать рупором российской либеральной мысли. Впрочем, можно полагать, что большинство этих людей сегодня абсолютно искренни со зрителем. Дело не только в деньгах. Сами по себе деньги не подарят спокойный сон и безмятежную уверенность в собственной правоте.



В России кормят зрителя ненавистью / Фото DPA

Хочется себя уважать, а для этого нужна убежденность в правильности выбора. Чтобы звучать искренне, нужно верить в то, что говоришь. Многие из тех, кто сегодня в России кормит зрителя ненавистью, в свое время оказались перед выбором. Чтобы оправдать в собственных глазах переход в провластный лагерь они убедили себя, что будут защищать меньшее зло ради недопущения большего.

Журналистика в категории "обслуга режима"

Это этическое уравнение позволило бывшим российским либеральным светочам перейти линию фронта. В самом деле – что может быть проще? Достаточно было объявить нынешнее российское положение дел "меньшим злом" и позволить воображению нарисовать картину зла большего, чтобы затем согласиться стать Атлантом, держащим государственное небо.

Именно так выглядит универсальная формула перехода из журналистики в категорию "обслуга режима". Важно лишь не замечать, что "темное настоящее" дано в ощущениях уже сегодня, в то время как придуманное "темное будущее", от которого обороняют стены Кремля, существует лишь в воображении.

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Процесс приручения российских медиа растянулся на годы и окончательно завершился уже после аннексии Крыма. Теперь бывшие журналисты защищают Москву от:

"радикального ислама";

"глобального терроризма";

"либерального фашизма";

"вседозволенности".

Каждый из них уверяет самого себя, что воюет на правильной стороне, чтобы угрызения совести не портили хруст французской булки. Однако как бы они не объясняли самим себе свою этическую трансформацию – это не отменяет главного. Российский телеэкран торгует ненавистью, и этот процесс может растянуться на десятилетия.

Остается лишь догадываться, как он скажется на жителях соседней страны. Да, кто-то в Украине может продолжать верить в то, что с соседями можно "помириться". Только почему они уверены, что примирения захотят сами соседи?