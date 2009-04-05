У Львові уже витає атмосфера Великодня.

У Шевченківському гаю почались уроки писанкарства. Усіх охочих тут навчать традиційних розписів: архаїчних знаків сонця, виводити триріг, знаки дощу та ромби. Або ж новітні - церкви, колосся чи птахи.Оксана Товкацька (писанкарка): “Ось, наприклад, це є зображене дерево життя, це зображення риби, що символізує здоров’я, зображення двох оленів - це є сім’я, родина. Кінь так само символізувався, що він перевозить сонце по небу і наступає день і ніч”.У писанці можна розпізнати і регіон, де її малювали. До прикладу, гуцульські - дрібно мальовані, Подільські - дуже темні. Кажуть, колись посвячували лише повні писанки - не видуті. І зберігали їх цілий рік, як і вербну гілочку. У давнину писанку вважали символом щасливого життя та добробуту, тому коли зводили хату, чотири писанки закопували по чотирьох кутах під фундаментом.На Великдень писанки зазвичай дарували - дівчата хлопцям, або ж діти своїм хрещеним. Натомість крашанками збавлялися при церкві.Тамара Дуда (завідувач відділом науково-освітньої роботи Музею): “Зокрема дівчата там з хлопцями цокалися яєчками: чиє розбилося, того яйце забирали і так далі. Хто більше цих яєць заробить. Потім були такі: котили яйця - чиє швидше там скотиться з горба”.Такі майстер класи відбуваються уже третій рік поспіль. Цьогоріч музейники підготувались ґрунтовно - закупили півтисячі яєць, аби вистачило усім, хто виявить бажання освоїти писанкарське ремесло. Також забезпечать усіх воском, писачками та фарбами.