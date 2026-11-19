Про це в інтерв’ю "Мілітарному" розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян.

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За його словами, спецфонд Міноборони створили, щоб доходи від експортних контрактів допомагали забезпечувати потреби українських військових. Відрахування до нього здійснюватимуть українські виробники озброєння, а конкретний відсоток визначить урядова постанова.

Головне, щоб експорт в подальшому відображався на забезпеченні військових на фронті. Тому і створений спецфонд Міноборони, який має наповнюватися завдяки експортним контрактам. Він буде наповнюватися за рахунок відсотка від зовнішньоекономічного контракту. Відповідно, українські виробники будуть відраховувати у спецфонд. Цей відсоток буде визначений постановою Кабміну №875, яка зараз допрацьовується– розповів Алоян.

Також документ має впорядкувати процедури погодження експорту озброєння та запровадити механізм прискореного розгляду заявок – так званий fast track.

За словами Алояна, замість стандартної процедури, яка триває 90 днів, передбачать спрощений варіант із терміном розгляду до 30 днів. Водночас уже є випадки, коли дозвіл на експорт надавали за два тижні після подання заявки.

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"Постанова має унормувати бюрократичні процеси. Відповідно, поряд із класичною процедурою з’явиться ще й спрощена. Якщо стандартний розгляд заявки – це 90 днів, то спрощений – 30. Та вже є випадки, коли дозвіл на експорт надавали за 2 тижні від моменту подачі заявки, тобто ніхто не затягує реалізацію цих можливостей", – зазначив заступник секретаря РНБО.

Як експорт української зброї має допомагати фронту

Алоян наголосив, що під час війни експорт озброєння насамперед має враховувати інтереси України та приносити користь військовим.

Він також пояснив, що вартість української зброї на внутрішньому та зовнішньому ринках може суттєво відрізнятися. Зокрема, за його словами, ціна дрона для українського замовника може бути вдвічі або й більше нижчою, ніж для іноземного покупця.

"На мій особистий погляд, експортна діяльність здійснюється інакше порівняно з держзакупівлями. Якщо дрон в Україні коштує X, то назовні він коштує X2, а то й більше. Ми і нашим партнерам це пояснюємо, що в Україні, так би мовити, пільгові ціни. Тому, якщо українська зброя вивозиться за межі митної території нашої держави і не в інтересах України, що дуже важливо, – то, поки ми у війні, нормально, якщо це буде приносити користь на фронті", – наголосив Алоян.