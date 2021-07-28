Таку думку висловив політолог Микола Давидюк

"Державна підтримка або 2 тисячам металоломщиків, або 200 тисячам працівників гірничо-металургійного комплексу – вибір, здавалося б, зрозумілий. Якби найближчі президентські вибори були через 2 роки, влада напевно без зайвих розмов підтримала б заводи, на яких працює більше електорату. Але до виборів далеко, і це дало шанс на відкриту дискусію в Мінекономіки для фірм, що заробляють на вивезенні з України стратегічної для металургії сировини. Спекулятивний бізнес з швидкими грошима і великими оборотами в стилі "купи-продай" привабливий для багатьох молодих політиків у владі.

І все-таки головним аргументом для будь-якої влади, яка робить вибір на користь тієї чи іншої галузі, повинні бути зарплати й податки. Якщо через дефіцит вивезеного за кордон металобрухту в Україні почнуть зупинятися металургійні заводи й звільняти людей, соціальна стабільність в східних областях країни випарується миттєво. Очевидно, цей політичний фактор зіграє серйозну роль при визначенні позиції уряду в питанні можливої заборони на вивезення металобрухту з України", – резюмував експерт.