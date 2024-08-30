Про це в колонці для "Української правди" пише Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

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"Довготермінові (трирічні) контракти, про які так багато говорилося на всіх рівнях і які дійсно потрібні виробникам. Станом на сьогодні жоден з укладених трирічних контрактів не профінансовано. Фактично, ці документи в нинішніх умовах – не більше, ніж листок паперу, бо всі вони укладені без взяття фінансових зобов'язань. Згідно з чинним законодавством, фінансові зобов'язання неможливо взяти на 2-3 роки, а лиш в межах чинного бюджету", – зауважує Бельбас.

Також Гендиректор "Української бронетехніки" пише про інші проблеми, які виникають у вітчизняних виробників військової техніки. Так, наприклад, "міною сповільненої дії" є неможливість отримання постачальницької винагороди чи прибутку виробника до повного виконання контракту – в умовах відсутності експорту це призводить не тільки до стагнації чинних великих підприємств (насамперед приватних), а й до вибивання малих виробників з інноваційними продуктами, які фінансуються власними оборотними коштами.