Кабінет Міністрів України схвалив нову програму дій. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, оновлена програма дій більш структурована й враховує всі вектори розвитку України.

Питання про нову програму власних дій уряд Дениса Шмигаля розглянува на позачерговому засіданні 12 червня, повідомляє сайт Кабінету Міністрів України.

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Ми підготували версія програми уряду 2.0. Вона опрацьована спільно з комітетами, а за її основу взяті передвиборчі програма президента і партії "Слуга народу",

– пояснив очільник уряду.

Відповідно попередня програма дій уряду втратила свою чинність. Нову ж Денис Шмигаль пообіцяв направити до Верховної Ради України вже до кінця дня.

Що передбачає нова програма:

продовження шляху України в напрямку європейської інтеграції;

посилення співпраці в межах "Східного партнерства";

забезпечення відповідності України критеріям ЄС;

оновлення угоди про асоціацію з Євросоюзом;

запровадження стандартів НАТО;

цифровізація державних послуг;

реінтеграція окупованих територій.

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Економічні плани нової програми:

збільшення кількості малого й середнього бізнесу;

середньорічне зростання обсягів експорту щонайменше на 5%;

збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС;

перехід від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;

проведення прозорої приватизації державних підприємств;

збільшення кількості зареєстрованих ферів, додаткове фінансування галузі;

10% ВВП України формуватиме ІТ-галузь;

фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% від ВВП;

оптимізація структури й чисельності податкових органів.

Соціальний блок програми дій уряду: