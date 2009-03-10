Уряд єдності

Палестинці вирішують долю уряду єдності.

Конкуруючі палестинські рухи “Фатх” та ХАМАС сьогодні проведуть вирішальний раунд переговорів про формування Кабміну національної єдності. Перемовини відбудуться у столиці Єгипту Каїрі. У лютому сторони досягли попередньої домовленості, згідно з якою, ХАМАС отримає 10 міністерських портфелів, включно із кріслом прем’єра, а “Фатх” - 8.Кабінет міністрів палестинці повинні сформувати до кінця березня. Однак глава Палестинської автономії, який представляє рух “Фатх”, Махмуд Аббас наголосив, що новий склад уряду повинен виконувати усі зобов’язання, які раніше взяла на себе палестинська влада. Йдеться, зокрема, про визнання Ізраїлю, з чим не погоджуються лідери ХАМАСу, які контролюють Сектор Ґаза. Нагадаємо, минулого тижня у відставку подав Кабінет на чолі з Саламом Файядом у зв’язку з формуванням уряду єдності.