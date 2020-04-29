Уряд домовлятиметься з країнами Європи про поїздки українських заробітчан: деталі

Кабінет Міністрів України готовий вести перемовини з країнами, що планують офіційно запросити українських заробітчан до себе на роботу. Мовиться про можливість працевлаштування українців за кордоном в умовах пандемії коронавірусу та карантину в Україні та європейських державах.

Питання про можливість сезонних робіт українців у Європі обговорювалося на зустрічі Дениса Шмигаля та посла Євросоюзу в Україні Мааті Маасікаса, а також тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Про це у своєму телеграмі повідомив український прем'єр.

До слова Уряд поки не стимулюватиме виїзд українців на роботу за кордон: деталі

Важливою передумовою для досягнення домовленостей між Україною та іншою державою про сезонних працівників є легальне працевлаштування строком від 3 місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці.

Координацію цієї роботи щодо домовленостей з іншими державами буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наразі єдиною країною, яка офіційно висловила зацікавленість в українських заробітчанах є Фінляндія. Інші держави до уряду поки не зверталися.

Яку ще політику уряд веде щодо заробітчан?Раніше українська влада заявляла, що зацікавлена у тому, аби українські заробітчани, які через пандемію коронавірусу повернулися додому, тут і залишалися. Для цього їм навіть обіцяли вигідні кредити на власну справу.



Пізніше представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що уряд не має наміру стимулювати виїзд українців на сезонні роботи. Мовляв, пропозиції про чартерні рейси для заробітчан розглядатимуться індивідуально у кожному випадку.