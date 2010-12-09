Уряд Сербії віддячить збірній за перемогу у "Кубку Девіса"

Країна повинна не лише знати, але й шанувати своїх героїв!

Уряд Сербії вирішив віддячити гравцям своєї чоловічої збірної за перемогу у фінальному матчі тенісного Кубка Девіса. Влада нагородить національну команду сто вісімдесятьма тисячами євро! Сума гучна і водночас достатньо скромна. Адже, до прикладу, лідер сербів Новак Джоковіч впродвж року, що минає, на турнірах АТР Туру заробив більше чотирьох мільйонів доларів.

І от аби мало не здавалось, уряд нагородив кожного члена збірної (а це, окрім Джоковіча, Троїцкі, Тіпсаревіч і Зімоньїч) довічною пенсією. Щойно тенісисти досягнуть 40-річного віку – отримуватимуть від керівництва країни суму еквівалентну середньостатистичній заробітній платі.