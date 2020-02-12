Уряд створив Боргове агентство: для чого воно потрібне

Кабінет Міністрів намагається ефективніше керувати держборгом. Для цього створили Боргове агентство, яке робитиме все, щоб Україна не мала проблем із погашенням раніше взятих запозичень.

Про появу агентства та його можливості розповів у телеграмі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Дізнайтесь більше: Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці

Очікуємо, що Боргове агентство буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом,

– написав Гончарук.

За його словами, за 2019 рік Україна зекономила приблизно 19 мільярдів гривень видатків з обслуговування державного боргу. Це забезпечила успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом.

Однак після створення агентства уряд очікує на ще кращі результати.

Прем’єр також додав, що Боргове агентство є умовою виконання Плану дій уряду зі скорочення витрат платників податків на обслуговування боргів. Така модель успішно працює за кордоном, зокрема в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Швеції.

Зверніть увагу! Станом на початок 2020 року державний борг зменшився на 170,2 мільярда гривень, до рівня 1 998,3 мільярда гривень.Та склав 50% від валового внутрішнього продукту.



Державний борг / Інфографіка 24 канал

Що таке держборг? Це сума непогашених позик, які країна брала у борг для певних цілей. Наприклад, для фінансування дефіциту бюджету, невиплачених відсотків за обслуговування позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших державних структур. Державний борг складається з заборгованості центрального уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій з державною участю.